كلامٌ سعودي جديد بشأن لبنان.. هذا ما قاله وزير خارجية المملكة

رأى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن "أحداث اليومين الماضيين تظهر أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد"، معتبراً أن "المسؤولية تقع على عاتق الزعماء".

وقال فرحان في حديثٍ لوكالة "رويترز" أنّ "المملكة قلقة بشأن الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان"، مشيراً إلى أن الوضع القائم "يتطلب تحركاً الآن".

وكانت وزارة الخارجية السعودية أوضحت في بيانٍ سابق أنّ المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، مؤكدة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني.

واذ أعربت الخارجية عن تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، شددت على ان الشعب اللبناني يستحق استقراراً في وطنه وانماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب.