23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"حزب الله" يستنكر استهداف مسجد في أفغانستان
Lebanon 24
15-10-2021
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكر "حزب الله" استهداف مسجد وسط قندهار، وذلك في بيان جاء فيه: "مرة جديدة ارتكب تنظيم داعش الإرهابي الوهابي مجزرة وحشية استهدفت المصلين المؤمنين في مسجد وسط قندهار والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى المظلومين الذين كانوا يؤدون الصلاة راجين رحمة ربهم وغفرانه.
ان استمرار هذه المنظمة المجرمة بممارسة عمليات القتل الذريع ضد الابرياء والعزل واختيارها بيوت الله خاصة لتحويل أجساد عباده أشلاء باتت تستدعي تحركا واسعا وسريعا على امتداد الأمة الإسلامية لمواجهة هذا الفكر الضال والمنحرف، وتلقي مسؤولية خاصة على السلطات الأفغانية المسلمة لملاحقة هؤلاء القتلة وإنزال القصاص العادل بهم والقيام بخطوات استباقية تمنعهم من تنفيذ جرائم جديدة.
إن حزب الله إذ يدين بشدة هذه المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش الوهابي الإرهابي، يدعو السلطات الأفغانية إلى ضرورة تأمين الحماية اللازمة للمصلين، إذ لا يجوز ترك بيوت الله وعباده المستضعفين هدفا سهلا تنهشه الذئاب البشرية التي خلفتها الولايات المتحدة الأميركية وراءها، لزرع الخراب والدمار في هذه البلاد انتقاما لفشلها واخفاقها بعد احتلالها الطويل.
ان حزب الله إذ يعرب عن عميق حزنه وأسفه للدماء الطاهرة التي سالت، يسأل الله تعالى الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى وأن يحفظ الشعب الأفغاني المؤمن من كل سوء".
تابع
الأكثر قراءة
تفاصيل دقيقة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هكذا بدأ الاشتباك
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هكذا بدأ الاشتباك
04:00 | 2021-10-15
15/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
Lebanon 24
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
15:27 | 2021-10-15
15/10/2021 03:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج بخيلة أكثر من غيرها.. من هي؟
Lebanon 24
أبراج بخيلة أكثر من غيرها.. من هي؟
00:00 | 2021-10-15
15/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
Lebanon 24
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
11:38 | 2021-10-15
15/10/2021 11:38:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أحداث الطيونة أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد أحداث الطيونة أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:00 | 2021-10-15
15/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:57 | 2021-10-15
فيديو مؤثر لشقيق ضحية أحداث الطيونة مريم فرحات.. ما قاله يُبكي الحجر!
10:59 | 2021-10-15
سلسلة اجتماعات لميقاتي.. ملف الطيونة أساسي وهذا تم التأكيد عليه
14:00 | 2021-10-15
خبرٌ جديد عن الكهرباء والتغذية.. إليكم آخر المعطيات
11:46 | 2021-10-15
شكلٌ جديد لبطاقات التشريج في لبنان.. هكذا أصبحت
11:38 | 2021-10-15
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
12:18 | 2021-10-15
كلامٌ سعودي جديد بشأن لبنان.. هذا ما قاله وزير خارجية المملكة
فيديو
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
16/10/2021 00:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
16/10/2021 00:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
08:44 | 2021-10-13
16/10/2021 00:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact