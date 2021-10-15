لبنان

"حزب الله" يستنكر استهداف مسجد في أفغانستان

Lebanon 24
15-10-2021 | 12:30
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استنكر "حزب الله" استهداف مسجد وسط قندهار، وذلك في بيان جاء فيه: "مرة جديدة ارتكب تنظيم داعش الإرهابي الوهابي مجزرة وحشية استهدفت المصلين المؤمنين في مسجد وسط قندهار والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء ‏والجرحى المظلومين الذين كانوا يؤدون الصلاة راجين رحمة ربهم وغفرانه.

ان استمرار هذه المنظمة المجرمة بممارسة عمليات القتل الذريع ضد الابرياء والعزل واختيارها بيوت الله خاصة لتحويل أجساد عباده أشلاء باتت تستدعي تحركا واسعا وسريعا على امتداد الأمة الإسلامية لمواجهة هذا الفكر الضال والمنحرف، وتلقي مسؤولية خاصة على السلطات الأفغانية المسلمة لملاحقة هؤلاء ‏القتلة وإنزال القصاص العادل بهم والقيام بخطوات استباقية تمنعهم من تنفيذ جرائم جديدة.

إن حزب الله إذ يدين بشدة هذه المجزرة التي ارتكبها تنظيم داعش الوهابي ‏الإرهابي، يدعو السلطات الأفغانية إلى ضرورة تأمين الحماية اللازمة للمصلين، إذ لا يجوز ترك بيوت الله وعباده المستضعفين هدفا سهلا تنهشه الذئاب البشرية التي خلفتها الولايات المتحدة الأميركية وراءها، لزرع الخراب والدمار في هذه البلاد انتقاما لفشلها واخفاقها بعد احتلالها الطويل.
ان حزب الله إذ يعرب عن عميق حزنه وأسفه للدماء الطاهرة التي سالت، يسأل الله تعالى الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى وأن يحفظ الشعب الأفغاني المؤمن من كل سوء".
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