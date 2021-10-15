وزير الداخلية يكشف حقائق جديدة بشأن أحداث الطيونة.. ماذا قال؟

أشار وزير الداخلية بسام مولوي إلى أنه لم يتهم حزب القوات اللبنانية بافتعال أحداث الطيونة، وأضاف: "ما قلته أننا كنا نتابع مع منظمي التظاهرة ولم يقولوا أنهم بصدد الشغب والتسلح ورؤساء الأجهزة الأمنية نفوا علمهم المسبق بمعطيات أمنية خطيرة".

ولفت إلى أن ما حصل أمر غير طبيعي ولم يكن يجب أن يحصل و"الواتسابات" المتداولة لم تتضمن أي حديث عن أي سلاح.

وأضاف مولوي: "هناك احتمال أن يكون هناك تقصير لدى أجهزة الأمن الاستباقي، وأوضحت ببيان موقفي وحددته حول كلام وزير الثقافة محمد مرتضى في مجلس الوزراء و"ما حدا بيعطي أمر لحدا"."