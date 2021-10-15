جديد السرقات في وادي خالد....هذا ما حصل

أقدم مجهولون على سرقة كابلات التوتر العالي بين بلدتي العماير والمجدل في وادي خالد العكارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

يذكر أن قرى وبلدات وادي خالد معظمها تعاني من ظاهرة سرقات كابلات الكهرباء ومحطات التوزيع.