خبرٌ جديد عن الكهرباء والتغذية.. إليكم آخر المعطيات

قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إن باخرة الفيول التي وصلت قبل أيام إلى لبنان، أفرغت جزءاً من حمولتها في معمل الذوق وتستعد لإفراغ الجزء المتبقي في معمل الجية يوم غدٍ السبت.

وأشارت المصادر إلى أنه "خلال اليومين المقبلين، سيتم تشغيل مولد داخل معمل الجية الحراري بقدرة 50 ميغاواط تقريباً بعد تغذيته بالفيول"، لافتة إلى أنه "من المرجح أن ينطفئ معمل دير عمار يوم غدٍ بسبب نفاد الفيول منه، على أن يتم تعويض الانتاج من الجية ومن معمل الذوق".

وقدّرت المصادر إنتاج كهرباء لبنان حالياً بين 350 و 380 ميغاواط تقريباً، موضحة أنه من المقرر أن تصل باخرة "غاز أويل" قريباً إلى معملي دير عمار والزهراني.