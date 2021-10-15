لبنان

ما جديد التحقيقات بأحداث الطيونة؟

Lebanon 24
15-10-2021 | 13:31
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أسفرت التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية في أحداث الطيونة، بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عن توقيف 19 شخصًا ممن ثبت تورّطهم في الاشتباك المسلّح الذي أسفر عن سقوط سبعة قتلى وعشرات الجرحى.
وبعد تكليفه مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية والميدانية إثر اندلاع الاشتباكات، سطّر القاضي عقيقي اليوم استنابات إلى كلّ من جهاز أمن الدولة، الأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كلفّهم بموجبها إجراء التحريات والاستقصاءات وجمع المعلومات عمّا حصل، كما أمر بإجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، لتحديد وكشف هويات جميع المسلحين من الطرفين.
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