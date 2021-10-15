صيد ثمين للجيش... ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون وحشيشة الكيف والكوكايين في الشراونة (صور)

بتاريخ ١٥ /١٠ /٢٠٢١ الساعة ١٧،٣٠، ضبطت قوة من الجيش بمؤازرة عناصر من مديرية المخابرات خلال عملية دهم في منطقة الشراونة - بعلبك معملاً لتصنيع الكبتاغون وحشيشة الكيف ومادة الكوكايين إضافةً إلى كميات مختلفة منها. كما ضبطت آلات ومعدّات تُستخدم في عملية التصنيع.بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.