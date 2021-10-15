من دون أي سبب...شخص يطلق النار يوميًّا في هذه البلدة العكارية

تشهد بلدة دير عوزا العكارية إطلاق نار بالهواء من قبل المدعو"م.د"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



ووفقاً للمصادر، أنه يعمد يومياً على إطلاق النار من دون أي سبب.

وطالبَ الأهالي بضرورة وقف إطلاق النار الذي يتسبب بسقوط الرصاص الطائش وتضرر المنازل.