من دون أي سبب...شخص يطلق النار يوميًّا في هذه البلدة العكارية

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لبنان
من دون أي سبب...شخص يطلق النار يوميًّا في هذه البلدة العكارية
Lebanon 24
15-10-2021
|
14:06
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تشهد بلدة دير عوزا العكارية إطلاق نار بالهواء من قبل المدعو"م.د"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ووفقاً للمصادر، أنه يعمد يومياً على إطلاق النار من دون أي سبب.
وطالبَ الأهالي بضرورة وقف إطلاق النار الذي يتسبب بسقوط الرصاص الطائش وتضرر المنازل.
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