لبنان

فيديو مؤثر لشقيق ضحية أحداث الطيونة مريم فرحات.. ما قاله يُبكي الحجر!

Lebanon 24
15-10-2021 | 13:57
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لوالدة وشقيق الضحية مريم فرحات التي قضت إثر إصابتها برصاصة طائشة خلال اشتباكات الطيونة، أمس الخميس.
 
والتقط الفيديو خلال تشييع فرحات، إذ كانت والدتها تواسي نجلها الذي بدا مُنهاراً بسبب فقدان شقيقته، وقالت له: "انكتبلا الشهادة.. كلنا عالآخرة يا أمي.. الله يحسن آخرتنا متل ما الله أحسن آخرتها". 
 
كذلك، جرى تناقل فيديو آخر يظهر شقيق فرحات وهو يودعها قائلاً: "كسرتيلي ضهري يا أختي".
 
 
 
 
 
وكانت فرحات (40 عاماً) توجهت إلى النافذة لتطمئن على أطفالها الـ5 الذين كانوا من المفترض أن يأتوا من المدرسة وقت وقوع الاشتباكات في الطيونة.
 
وعندما فتحت نافذة منزلها الواقع في الطابق الثاني من المبنى الذي تقطنه، أصابتها رصاصة طائشة في رأسها فوقعت أرضاً مضرجة بالدماء.
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