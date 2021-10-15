لبنان

الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)

Lebanon 24
15-10-2021 | 15:27
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تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروع وقع على أوتوستراد جبيل.
 
وأفادت المعلومات أن وائل نقل إلى أحد المستشفيات للعلاج.
 
 
 
 
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