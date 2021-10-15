إطلاق نار...ماذا يحصل في طريق الجديدة؟

أقدم مجهول على إطلاق النار في الهواء من مسدس حربي مقابل قهوة الدنا في حي الدنا في طريق الجديدة، بسبب خلاف تطور لتلاسن بينه وبين شخص آخر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ولم يفد عن سقوط إصابات.