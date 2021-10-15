لبنان

إطلاق نار...ماذا يحصل في طريق الجديدة؟

Lebanon 24
15-10-2021 | 15:36
A-
A+
Doc-P-875538-637699343185194384.jpg
Doc-P-875538-637699343185194384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهول على إطلاق النار في الهواء من مسدس حربي مقابل قهوة الدنا في حي الدنا في طريق الجديدة، بسبب خلاف تطور لتلاسن بينه وبين شخص آخر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
ولم يفد عن سقوط إصابات.
مواضيع ذات صلة
محمد جمال تامر ضحية جديد لإشكال الطيونة (صورة)
lebanon 24
16/10/2021 00:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
على خلفية ركن سيارة...إشكال في حلبا وإصابة 3 أشخاص
lebanon 24
16/10/2021 00:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال في بعلبك واصابة امرأة في هذا المكان
lebanon 24
16/10/2021 00:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ حسن: على المسؤولين المبادرة إلى لجم الفوضى وحل كل الإشكالات والخلافات بالحوار
lebanon 24
16/10/2021 00:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24

طريق الجديدة

إشكال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:57 | 2021-10-15
10:59 | 2021-10-15
14:00 | 2021-10-15
11:46 | 2021-10-15
11:38 | 2021-10-15
12:18 | 2021-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website