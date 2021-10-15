إخماد حريق داخل سيارة رباعية الدفع في بحمدون

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٣:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/١٠/١٥ حريقاً شب داخل سيارة رباعية الدفع في بحمدون -عاليه .

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.