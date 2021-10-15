لبنان

إخماد حريق داخل سيارة رباعية الدفع في بحمدون

Lebanon 24
15-10-2021 | 17:00
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أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٣:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/١٠/١٥ حريقاً شب داخل سيارة رباعية الدفع في بحمدون  -عاليه .
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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