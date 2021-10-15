لبنان

ما يموت الديب ولا يفنى الغنم

Lebanon 24
15-10-2021 | 17:12
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تقرّر، بعد اتصالات، وضع الملف المتفجر الناجم عن التحقيقات قيد المعالجة في الغرف المغلقة، للتوصل إلى حل، على القاعدة اللبنانية: "ما يموت الديب ولا يفنى الغنم"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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