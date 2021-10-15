لبنان

معمل دير عمار قد ينطفىء اليوم بسبب نفاذ الفيول

Lebanon 24
15-10-2021 | 17:51
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كشفت مؤسسة كهرباء لبنان ان "باخرة الفيول التي وصلت قبل أيام إلى لبنان، أفرغت جزءاً من حمولتها في معمل الذوق، وتستعد لإفراغ الجزء المتبقي في معمل الجية اليوم السبت".
ورجّحت المصادر ان "ينطفئ معمل دير عمار اليوم بسبب نفاذ الفيول، على ان يتم تعويض الإنتاج من الجية، ومن معمل الذوق". وقدّرت إنتاج كهرباء لبنان حالياً بين 350 و380 ميغاواط تقريبا، كاشفة عن وصول باخرة "غاز اويل" قريبا إلى معمل دير عمار والزهراني.
المصدر: اللواء
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