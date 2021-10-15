لبنان

واشنطن: القضاة يجب أن يكونوا في مأمن من "ترهيب حزب الله"

Lebanon 24
15-10-2021 | 22:20
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كتبت" الشرق الاوسط": كررت الولايات المتحدة دعواتها إلى الهدوء في لبنان مؤكدة أن القضاة اللبنانيين "يجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات" وعمليات "الترهيب" التي يمارسها "حزب الله" ضدهم.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يشير إلى الصدامات الدامية التي ترافقت مع احتجاج أنصار حزب الله على التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وقدّم تعازي إدارة الرئيس جو بايدن للشعب اللبناني والمتأثرين بالخسارة المأساوية في الأرواح خارج قصر العدل في بيروت»، معلناً الانضمام إلى السلطات اللبنانية «في دعوتها إلى الهدوء، ووقف تصعيد التوترات.
وقال إن "صحة ومستقبل ديمقراطية لبنان يعتمدان على قدرة مواطنيه على معالجة القضايا الصعبة بالثقة بسيادة وحكم القانون ومن خلال الحوار السلمي مع الحكومة الجديدة".
وأكد دعم واشنطن لاستقلال القضاء في لبنان، موضحاً أن "القضاة يجب أن يكونوا في منأى عن العنف، ويجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات، ويجب أن يكونوا في مأمن من (...) الترهيب الذي يمارسه حزب الله". وحذر من أن نشاطات حزب الله الإرهابية وغير المشروعة تقوض أمن لبنان، وتقوض استقرار لبنان، وتقوض سيادة لبنان.
وأشار برايس إلى أن وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند التي زارت بيروت قبل يومين، أوضحت للمسؤولين اللبنانيين والسلطات اللبنانية هذه النقاط، عارضة "دعمنا للشعب اللبناني الذي طالت معاناته"، ومؤكدة أن "الشعب اللبناني يستحق حكومة قادرة على تلبية تطلعاته، وقادرة على تلبية حاجاته الإنسانية الملحة بشكل متزايد".
ورفض التعليق على اتهامات "حزب الله" لحزب "القوات اللبنانية" بالمسؤولية عن أعمال العنف.
المصدر: الشرق الاوسط
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