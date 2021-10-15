23
o
بيروت
25
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
واشنطن: القضاة يجب أن يكونوا في مأمن من "ترهيب حزب الله"
Lebanon 24
15-10-2021
|
22:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الشرق الاوسط": كررت الولايات المتحدة دعواتها إلى الهدوء في لبنان مؤكدة أن القضاة اللبنانيين "يجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات" وعمليات "الترهيب" التي يمارسها "حزب الله" ضدهم.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يشير إلى الصدامات الدامية التي ترافقت مع احتجاج أنصار حزب الله على التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وقدّم تعازي إدارة الرئيس جو بايدن للشعب اللبناني والمتأثرين بالخسارة المأساوية في الأرواح خارج قصر العدل في بيروت»، معلناً الانضمام إلى السلطات اللبنانية «في دعوتها إلى الهدوء، ووقف تصعيد التوترات.
وقال إن "صحة ومستقبل ديمقراطية لبنان يعتمدان على قدرة مواطنيه على معالجة القضايا الصعبة بالثقة بسيادة وحكم القانون ومن خلال الحوار السلمي مع الحكومة الجديدة".
وأكد دعم واشنطن لاستقلال القضاء في لبنان، موضحاً أن "القضاة يجب أن يكونوا في منأى عن العنف، ويجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات، ويجب أن يكونوا في مأمن من (...) الترهيب الذي يمارسه حزب الله". وحذر من أن نشاطات حزب الله الإرهابية وغير المشروعة تقوض أمن لبنان، وتقوض استقرار لبنان، وتقوض سيادة لبنان.
وأشار برايس إلى أن وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند التي زارت بيروت قبل يومين، أوضحت للمسؤولين اللبنانيين والسلطات اللبنانية هذه النقاط، عارضة "دعمنا للشعب اللبناني الذي طالت معاناته"، ومؤكدة أن "الشعب اللبناني يستحق حكومة قادرة على تلبية تطلعاته، وقادرة على تلبية حاجاته الإنسانية الملحة بشكل متزايد".
ورفض التعليق على اتهامات "حزب الله" لحزب "القوات اللبنانية" بالمسؤولية عن أعمال العنف.
المصدر:
الشرق الاوسط
تابع
الأكثر قراءة
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
Lebanon 24
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
15:27 | 2021-10-15
15/10/2021 03:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هكذا بدأ الاشتباك
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هكذا بدأ الاشتباك
04:00 | 2021-10-15
15/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
Lebanon 24
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
11:38 | 2021-10-15
15/10/2021 11:38:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر لشقيق ضحية أحداث الطيونة مريم فرحات.. ما قاله يُبكي الحجر!
Lebanon 24
فيديو مؤثر لشقيق ضحية أحداث الطيونة مريم فرحات.. ما قاله يُبكي الحجر!
13:57 | 2021-10-15
15/10/2021 01:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله "لا ضمانات بأن لا يتكرر مشهد الطيونة" والقوات "شو قلن علاقة بعين الرمانة"
Lebanon 24
حزب الله "لا ضمانات بأن لا يتكرر مشهد الطيونة" والقوات "شو قلن علاقة بعين الرمانة"
05:00 | 2021-10-15
15/10/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:22 | 2021-10-15
قراءة مفاجئة لـ "حزب الله" للاحداث: باعونا لاميركا لاسقاط عقوبات باسيل
22:29 | 2021-10-15
فرنسا: "حزب الله" مسؤول وعلى ميقاتي أن يصمد
22:23 | 2021-10-15
إنشاء لجنة تحقيق نيابيّة مخرج ممكن
00:31 | 2021-10-16
عبد الله: الحكومة حاجة ملحة للأنقاذ وإلا ....
00:07 | 2021-10-16
وفاة شخص بحادث سير في العريضة
23:32 | 2021-10-15
السرايا مع ميقاتي حوار وليست عقاراً
فيديو
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
18:00 | 2021-10-15
16/10/2021 07:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
16/10/2021 07:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
16/10/2021 07:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact