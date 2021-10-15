فرنسا: "حزب الله" مسؤول وعلى ميقاتي أن يصمد

كتبت " النهار": برز موقف فرنسي اكتسب دلالات مهمة للغاية اذ نقلت مراسلة "النهار" في فرنسا رندة تقي الدين أمس عن مصدر فرنسي رفيع المستوى وصفه للأحداث التي جرت في لبنان بانها "مريعة".

وقال :ان باريس ترى ان "حزب الله " يتحمل مسؤولية هذه الاحداث المأسوية وانه ينبغي ان يذهب التحقيق إلى النهاية". ووصف المسؤول نفسه القاضي البيطار بانه "شجاع" وقال "ان باريس ترى انه ينبغي على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان يصمد".وكانت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية آن- لور لجوندر أعلنت أمس ان "فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف التي وقعت في لبنان والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى، في سياق العراقيل الأخيرة أمام حسن سير التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020. وتذكّر بالدعم الذي قدمته في جميع مراحل التحقيق اللبناني وتعلقها بالنظام القضائي اللبناني كونه قادراً على العمل باستقلالية وحيادية دون عوائق وبدعم كامل من السلطات اللبنانية". وقدمت باسم فرنسا "تعازيها لذوي الضحايا. ودعت جميع الأطراف المعنية إلى الهدوء. يجب إعطاء الأولوية الآن لتنفيذ الإصلاحات العاجلة والضرورية لتمكين لبنان من الخروج من الأزمة، لا سيما في قطاع الطاقة".