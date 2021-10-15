23
o
بيروت
25
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
فرنسا: "حزب الله" مسؤول وعلى ميقاتي أن يصمد
Lebanon 24
15-10-2021
|
22:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت " النهار": برز موقف فرنسي اكتسب دلالات مهمة للغاية اذ نقلت مراسلة "النهار" في فرنسا رندة تقي الدين أمس عن مصدر فرنسي رفيع المستوى وصفه للأحداث التي جرت في لبنان بانها "مريعة".
وقال :ان باريس ترى ان "حزب الله " يتحمل مسؤولية هذه الاحداث المأسوية وانه ينبغي ان يذهب التحقيق إلى النهاية". ووصف المسؤول نفسه القاضي البيطار بانه "شجاع" وقال "ان باريس ترى انه ينبغي على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان يصمد".
وكانت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية آن- لور لجوندر أعلنت أمس ان "فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف التي وقعت في لبنان والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى، في سياق العراقيل الأخيرة أمام حسن سير التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020. وتذكّر بالدعم الذي قدمته في جميع مراحل التحقيق اللبناني وتعلقها بالنظام القضائي اللبناني كونه قادراً على العمل باستقلالية وحيادية دون عوائق وبدعم كامل من السلطات اللبنانية". وقدمت باسم فرنسا "تعازيها لذوي الضحايا. ودعت جميع الأطراف المعنية إلى الهدوء. يجب إعطاء الأولوية الآن لتنفيذ الإصلاحات العاجلة والضرورية لتمكين لبنان من الخروج من الأزمة، لا سيما في قطاع الطاقة".
تابع
الأكثر قراءة
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
Lebanon 24
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
15:27 | 2021-10-15
15/10/2021 03:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هكذا بدأ الاشتباك
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هكذا بدأ الاشتباك
04:00 | 2021-10-15
15/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
Lebanon 24
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
11:38 | 2021-10-15
15/10/2021 11:38:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر لشقيق ضحية أحداث الطيونة مريم فرحات.. ما قاله يُبكي الحجر!
Lebanon 24
فيديو مؤثر لشقيق ضحية أحداث الطيونة مريم فرحات.. ما قاله يُبكي الحجر!
13:57 | 2021-10-15
15/10/2021 01:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله "لا ضمانات بأن لا يتكرر مشهد الطيونة" والقوات "شو قلن علاقة بعين الرمانة"
Lebanon 24
حزب الله "لا ضمانات بأن لا يتكرر مشهد الطيونة" والقوات "شو قلن علاقة بعين الرمانة"
05:00 | 2021-10-15
15/10/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:22 | 2021-10-15
قراءة مفاجئة لـ "حزب الله" للاحداث: باعونا لاميركا لاسقاط عقوبات باسيل
22:20 | 2021-10-15
واشنطن: القضاة يجب أن يكونوا في مأمن من "ترهيب حزب الله"
22:23 | 2021-10-15
إنشاء لجنة تحقيق نيابيّة مخرج ممكن
00:31 | 2021-10-16
عبد الله: الحكومة حاجة ملحة للأنقاذ وإلا ....
00:07 | 2021-10-16
وفاة شخص بحادث سير في العريضة
23:32 | 2021-10-15
السرايا مع ميقاتي حوار وليست عقاراً
فيديو
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
18:00 | 2021-10-15
16/10/2021 07:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
16/10/2021 07:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
16/10/2021 07:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact