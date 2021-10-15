لبنان

فرنسا: "حزب الله" مسؤول وعلى ميقاتي أن يصمد

Lebanon 24
15-10-2021 | 22:29
A-
A+
Doc-P-875612-637699593522924591.jpg
Doc-P-875612-637699593522924591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت " النهار": برز موقف فرنسي اكتسب دلالات مهمة للغاية اذ نقلت مراسلة "النهار" في فرنسا رندة تقي الدين أمس عن مصدر فرنسي رفيع المستوى وصفه للأحداث التي جرت في لبنان بانها "مريعة".
وقال :ان باريس ترى ان "حزب الله " يتحمل مسؤولية هذه الاحداث المأسوية وانه ينبغي ان يذهب التحقيق إلى النهاية". ووصف المسؤول نفسه القاضي البيطار بانه "شجاع" وقال "ان باريس ترى انه ينبغي على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان يصمد".
وكانت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية آن- لور لجوندر أعلنت أمس ان "فرنسا تعرب عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف التي وقعت في لبنان والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى، في سياق العراقيل الأخيرة أمام حسن سير التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020. وتذكّر بالدعم الذي قدمته في جميع مراحل التحقيق اللبناني وتعلقها بالنظام القضائي اللبناني كونه قادراً على العمل باستقلالية وحيادية دون عوائق وبدعم كامل من السلطات اللبنانية". وقدمت باسم فرنسا "تعازيها لذوي الضحايا. ودعت جميع الأطراف المعنية إلى الهدوء. يجب إعطاء الأولوية الآن لتنفيذ الإصلاحات العاجلة والضرورية لتمكين لبنان من الخروج من الأزمة، لا سيما في قطاع الطاقة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:22 | 2021-10-15
22:20 | 2021-10-15
22:23 | 2021-10-15
00:31 | 2021-10-16
00:07 | 2021-10-16
23:32 | 2021-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website