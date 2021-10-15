أين أصبح التحقيق في أحداث الطيونة؟



وأشار الى ان "هذه التحقيقات ستتوسع وفقا لمجراها"، مشيرة الى ان "الجهات الامنية والقضائية تتعاون لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة".

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن "التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية في حوادث الطيونة، بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أسفرت عن توقيف 19 شخصا ممن ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح الذي أسفر عن سقوط سبع ضحايا وعشرات الجرحى".

وأفادت معلومات من مصادر أمنية لقناة "المنار" بأنه "حتى الآن تم توقيف 19 شخصاً للاشتباه بأنهم شكلوا كميناً مسلحاً وأطلقوا النار على متظاهرين، وهم 17 لبنانياً وسوريان اثنان، وذلك بعد الاشتباه بهم بعد تواجدهم بمنطقة تم فيها تحضير كمين". قالت مصادر مطلعة لـ"الديار" مساء ان "التحقيقات في احداث الطيونة تجري بوتيرة ناشطة على صعيد اخذ افادات الموقوفين المفصلة وجمع الدلائل والوقائع التي تحيط بما جرى".وأشار الى ان "هذه التحقيقات ستتوسع وفقا لمجراها"، مشيرة الى ان "الجهات الامنية والقضائية تتعاون لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة".وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن "التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية في حوادث الطيونة، بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أسفرت عن توقيف 19 شخصا ممن ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح الذي أسفر عن سقوط سبع ضحايا وعشرات الجرحى".وأفادت معلومات من مصادر أمنية لقناة "المنار" بأنه "حتى الآن تم توقيف 19 شخصاً للاشتباه بأنهم شكلوا كميناً مسلحاً وأطلقوا النار على متظاهرين، وهم 17 لبنانياً وسوريان اثنان، وذلك بعد الاشتباه بهم بعد تواجدهم بمنطقة تم فيها تحضير كمين".

وأوضحت المصادر للقناة بأنه "من بين الموقوفين جورج توما وولديه وكان يقود إحدى السيارات التي صدر منها إطلاق نار باتجاه المعتصمين".

وأكدت المصادر بأن "التحقيقات لم تصل إلى نتائج نهائية بل التحقيق بأوله، خصوصاً أنه يتم تفريغ لمشاهد كاميرات المراقبة في الطيونة".