لبنان

هذا ما يريده "الثنائي الشيعي"

Lebanon 24
15-10-2021 | 22:52
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كتبت "الديار": وفقاً لمصادر الثنائي الشيعي فإنّ ما صدر في البيان المشترك لحركة أمل و"حزب الله" يوم اول امس وما أكده مسؤولو الحركة والحزب خلال تشييع الشهداء امس يعبر بوضوح عن حرصهما على وأد الفتنة وتفويت الفرصة على الجهات المعروفة التي حاولت وتحاول اشعال الفتنة وهذا موقف ثابت ومؤكد لكن في الوقت نفسه فإن على الدولة والجهات المعنية فيها تسريع التحقيق والاقتصاص من المجرمين الذين افتعلوا هذه الجريمة ومن حرضهم ودبّر ورعى هذا الاعتداء على الابرياء.
المصدر: الديار
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