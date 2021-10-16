25
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وفاة شخص بحادث سير في العريضة
Lebanon 24
16-10-2021
|
00:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضي المواطن ايهاب الحايك ٥٠ سنة، بحادث سير نتيجة انقلاب سيارة على طريق عام العريضة. وجرى نقله بواسطة الصليب الاحمر
الى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا بحسب مندوبة"لبنان24"
مواضيع ذات صلة
سيارته تحطمت بالكامل: بعد نجاته بأعجوبة من حادث مروع.. هذه حالة وائل كفوري الصحية (صور)
Lebanon 24
سيارته تحطمت بالكامل: بعد نجاته بأعجوبة من حادث مروع.. هذه حالة وائل كفوري الصحية (صور)
16/10/2021 10:52:20
16/10/2021 10:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 16 حادث 3 قتلى و 26 جريح
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 16 حادث 3 قتلى و 26 جريح
16/10/2021 10:52:20
16/10/2021 10:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين ترحب بالمحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
الصين ترحب بالمحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي
16/10/2021 10:52:20
16/10/2021 10:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: أبلغنا وزير الخارجية الصيني تمسكنا برفع العقوبات الأميركية كشرط للعودة لمحادثات فيينا
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: أبلغنا وزير الخارجية الصيني تمسكنا برفع العقوبات الأميركية كشرط للعودة لمحادثات فيينا
16/10/2021 10:52:20
16/10/2021 10:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
العريضة
حادث
تابع
الأكثر قراءة
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
Lebanon 24
الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع على طريق جبيل (صور)
15:27 | 2021-10-15
15/10/2021 03:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هكذا بدأ الاشتباك
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هكذا بدأ الاشتباك
04:00 | 2021-10-15
15/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
Lebanon 24
صورة عسكريّ خلال أحداث الطيونة تبرزُ بقوة.. إليكم هويته
11:38 | 2021-10-15
15/10/2021 11:38:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر لشقيق ضحية أحداث الطيونة مريم فرحات.. ما قاله يُبكي الحجر!
Lebanon 24
فيديو مؤثر لشقيق ضحية أحداث الطيونة مريم فرحات.. ما قاله يُبكي الحجر!
13:57 | 2021-10-15
15/10/2021 01:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الكهرباء والتغذية.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الكهرباء والتغذية.. إليكم آخر المعطيات
14:00 | 2021-10-15
15/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:45 | 2021-10-16
حسن عز الدين التقى وفد نقابة تجمع مزارعي الجنوب ومصدرين
03:30 | 2021-10-16
التأمين الإستشفائي.. عَصفٌ يتهيأ لقلب الموازين في نقابة المحامين
03:25 | 2021-10-16
بعد العثور عليها.. الجيش يسحب الطائرة المنكوبة التي سقطت منذ أيام قبالة حالات (صور وفيديو)
03:21 | 2021-10-16
في بيروت...سارق بطاريات كاميرات مراقبة في قبضة الامن
03:02 | 2021-10-16
"دخان اسود كثيف يغطي سماء طرابلس".... ماذا حصل؟
03:00 | 2021-10-16
أحداث 14 تشرين تُسقط الانتخابات النيابية أولاً
فيديو
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
Lebanon 24
المتحدّث بإسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالب بتنحية البيطار (فيديو)
18:00 | 2021-10-15
16/10/2021 10:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
16/10/2021 10:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
16/10/2021 10:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact