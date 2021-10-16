وفاة شخص بحادث سير في العريضة

قضي المواطن ايهاب الحايك ٥٠ سنة، بحادث سير نتيجة انقلاب سيارة على طريق عام العريضة. وجرى نقله بواسطة الصليب الاحمر

الى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا بحسب مندوبة"لبنان24"