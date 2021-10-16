لبنان

وفاة شخص بحادث سير في العريضة

Lebanon 24
16-10-2021 | 00:07
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قضي المواطن ايهاب الحايك ٥٠ سنة، بحادث سير نتيجة انقلاب سيارة على طريق عام العريضة. وجرى نقله بواسطة الصليب الاحمر
الى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا بحسب مندوبة"لبنان24"
 
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العريضة

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