عبد الله: الحكومة حاجة ملحة للأنقاذ وإلا ....

الدولار يقفز،والأسعار ترتفع،والناس تئن ،
والوجع يزداد،والصحة أصبحت للمقتدرين فقط،والأدوية للأغنياء وأكثرها من الخارج،
وكافة الأزمات المعيشية والخدماتية تتفاقم....
الحكومة حاجة ملحة للأنقاذ، وإلا فتصريف الأعمال لن يطعم حتى خبزا....
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 16, 2021
الدولار يقفز،والأسعار ترتفع،والناس تئن ،
والوجع يزداد،والصحة أصبحت للمقتدرين فقط،والأدوية للأغنياء وأكثرها من الخارج،
وكافة الأزمات المعيشية والخدماتية تتفاقم....
الحكومة حاجة ملحة للأنقاذ، وإلا فتصريف الأعمال لن يطعم حتى خبزا....