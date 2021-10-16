عبد الله: الحكومة حاجة ملحة للأنقاذ وإلا ....

غرد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله،عبر حسابه على تويتر،كاتباً: الدولار يقفز،والأسعار ترتفع،والناس تئن ،والوجع يزداد،والصحة أصبحت للمقتدرين فقط،والأدوية للأغنياء وأكثرها من الخارج،وكافة الأزمات المعيشية والخدماتية تتفاقم....الحكومة حاجة ملحة للأنقاذ، وإلا فتصريف الأعمال لن يطعم حتى خبزا