باسيل انتظر سنتين "لينتقم"

لم يكن عفويا اختيار "التيار الوطني الحر" تاريخ ١٦ تشرين لاحياء ذكرى" ١٣ تشرين ١٩٩٠". فمن يعرف رئيس " التيار" جبران باسيل جيدا يدرك ان الرجل يخطط جيدا لما ينوي القيام به، وهو تقصد اعتماد هذا التاريخ بالذات، عشية ذكرى انطلاقة "ثورة ١٧ تشرين" ليرد على كل ما طاله من اتهامات واهانات وحملات في زمن الثورة"، وليكون "نجم الساحة" بعدما "اختفى الثوار " في زمن الانهيار، وباتت" الثورة" صورا وذكريات.

وفي خبر دعوة وسائل الاعلام لتغطية "الحدث" تمت الاشارة الى أن الاحتفال سيُختتم بكلمة هامة جداً لرئيس التيار جبران باسيل".

الاحتفال الجماهيري سيقام الخامسة عصر اليوم في مجمّع ميشال المر في منطقة نهر الموت وهو بعنوان "عهدنا نبقى هون" وسيتخلله تقديم منضوين جددا في " التيار" وعرض لمجموعة فيديوهات ومشهديات خاصة بالمناسبة.