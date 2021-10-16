لبنان

"فتشوا عن الحل الانسب لازاحة البيطار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-10-2021 | 01:45
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يوم امس اوردت وكالة رويترز، نقلا عن مصدر قضائي، بأن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت "القاضي طارق البيطار لا يعتزم التنحي عن القضية".

هذه الجملة شكلت ردا واضحا على كل الكلام والتسريبات التي تحدثت عن نية البيطار الانسحاب من متابعة الملف وانه ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بقراره.

بالتوازي تم تسريب اخبار مفادها ان عائلة البيطار غادرت الى فرنسا بحماية من السفارة الفرنسية. لكن المعلومات المؤكدة تفيد بأن زوجة  البيطار وابناءه  لم يغادروا   الى اي مكان وهم  لا يزالون  الى جانبه في بيروت”.

وتضيف المعلومات انه بطلب من وزير العدل هنري خوري تمت زيادة عناصر الحماية الأمنية للقاضي البيطار الذي يواظب عمله رافضا الحديث عن كل ملابسات الملف والحملات ضده.

في المقابل يضغط الثنائي الشيعي" باتجاه تنحي القاضي البيطار عن الملف، حيث تفيد المعلومات عن ربط كل المسار السياسي العام ووضع الحكومة بهذا الموضوع، انطلاقا من رسالة تبلغها المعنيون ومفادها"فتشوا عن الحل الانسب لازاحة البيطار".

المصدر: لبنان 24

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