لبنان

أحداث 14 تشرين تُسقط الانتخابات النيابية أولاً

مصباح العلي Misbah Al Ali

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Lebanon 24
16-10-2021 | 03:00
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بات من المؤكد بأن أحداث 14 تشرين خرقت السقف الذي حكم مجمل الوضع الداخلي،وبالتالي فان الأطراف المحلية كما الجهات الدولية ، تستعد لاعادة خلط الأوراق من جديد، والنتائج الفورية لهذا الخلط المتوقع سقوط الانتخابات النيابية صريعة التصعيد السياسي اولا والحبل على الجرار.

يرى مراقبون ان مجمل الطبقة السياسية لطالما رغبت سرا، بتحقيق هذا الهدف جراء المواجهات في الشارع ، واتت الأحداث الأخيرة لتدفع إجراء الانتخابات النيابية، في مرحلة اولى ، من آذار، كما كان تم التوافق مبدئيا، الى أيار ضمن المهل الدستورية، ويمكن الرهان على الوضع الأمني ليتكفل بالباقي على أن يستمر لبنان أسير المراوحة الى حين موعد التسوية الكبرى في المنطقة.

ليس طارئا تمحور الصراع الداخلي على نيل الأكثرية النيابية، وقد مهّد حزب الله لذلك ضمن سلسلة مواقف تصعيدية وحدد بشكل علني عناوين عريضة للمرحلة المقبلة أبرزها ما اسماه "اقتلاع النفوذ الأميركي داخل الإدارة الأميركية" . كما ان الحملة الشرسة المطالبة بتنحية القاضي طارق البيطار تشكل حلقة مركزية ضمن الإطار الأساسي، وقد وضعها "الثنائي الشيعي" أولوية ونقلها إلى الشارع
حتى وقعت  احداث ١٤ تشرين ما يستتبع حكما تغييرات جوهرية في قواعد اللعبة المحلية.

هذا الامر يفسح المجال أمام مشهد سياسي مختلف وربما يشكلا مفترقا للخيارات الاستراتيجية، في ظل طغيان  اللهجة التصعيدية التي لا تخلو من التهديد والوعيد والمعلومات عن اصرار حركة امل وحزب الله على التصعيد السياسي والميداني في حال عدم اجراء تحقيقات جدية وتوقيفات بما في ذلك اتخاذ إجراءات بحق "القوات اللبنانية" بصفتها متورطة بشكل مباشر في ما حصل في الطيونة.

هذا الأمر لن يمر وفق التقديرات الأولية، نظرا للانقسام الداخلي في لبنان، معطوفا على اصطفافات خارجية ساهمت أطرافها في ضبط إيقاع المسار اللبناني ومنعه من التدهور بما في ذلك تشكيل الحكومة الحالية باعتبارها فرصة سانحة للإنقاذ ، وبالتالي ، لا يمكن لمطلق فريق، مهما بلغت قوته على الساحة اللبنانية، حسم الموقف في حقبة تتسم بكونها تفاوضية.

بالمحصلة ، دخل  العبث الامني عبر فلتان السلاح وزعزعة السلم الاهلي عنصرا جديدا في الازمة اللبنانية ما يستدعي يقظة وطنية حجبتها أصوات القذائف والرصاص في سماء الطيونة، في حين قد ينزلق لبنان نحو المزيد من التأزم في ظل غياب الخطاب الوطني الجامع وطغيان  الغريزة والبغضاء والغرق في مستنقع الطائفية، من دون اخذ العبر من تجارب الحرب الأهلية الماضية.  
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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مصباح العلي Misbah Al Ali

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