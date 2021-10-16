الحلبي: الحكومة ستجتمع قريباً والأوضاع لن تتفلت

قال وزير التربية عباس الحلبي إنه "لا يعتقد أن فكرة العودة إلى الماضي موجودة على مفكرة أحد"، مشيراً إلى أن "هناك فئة من الناس معترضة على التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت وطريقته"، وأضاف: "هناك من ينتظر هذا التحقيق لجلاء الحقيقة هو الأسباب الكامنة خلف انفجار المرفأ".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، قال الحلبي: "في لبنان الخلاف قائم دائماً وأسباب النزاع موجودة، وفي هذا البلد لا أحد يتحاور مع أحد، فكيف يمكن الوصول إلى نزع فتيل التوترات؟".

وأردف: "التوتر الحاصل مضبوط والأوضاع لن تتفلت الى ما يخشاه الشعب، والحكومة ستعود الى الاجتماع قريباً وهذا هو المنتظر وهناك معالجات تجري في هذا الوقت ونتمنى الوصول إلى تسوية معقولة تحافظ على هيبة القضاء وعلينا مساعدته".





وفي حديثه عن الواقع التربوي والتعليمي، قال الحلبي: "الجهات المانحة خصصت المنحة الى التعليم الرسمي، وبالنسبة للتعليم الخاص هناك مبادرات منفردة قامت بها السفارة الفرنسية وغيرها لمساعدته ولكن المنحة التي نتكلم عنها مقدمة للتعليم الرسمي".

وأكد الحلبي "السعي لإقرار قانون الـ500 مليار الذي قد يساعد في تغطية المصاريف التشغيلية للمدارس"، وتابع: " هناك مدارس رسمية كثيرة بدأت بعامها الدراسي ولا مبررات بعد الثلاثاء المقبل للإنطلاق بالعام الدراسي في كل المدارس والمشاكل المادية كبيرة وهناك مشكلة حقيقية، ولكن يجب أن تسير الأمور بالتي هي أحسن".

وأردف: "نحن متضامنون مع المدارس الخاصة ونتمنى ان نجتاز هذا العام بسلام لمصلحة طلابنا وتناقشت مع رئيس الجمهورية ميشال عون بالمؤتمر التربوي ونحن على استعداد للتحضير له ومن الممكن ان يحصل في وقت قريب وسأقترح تشكيل لجنة للتحضير لهذا الأمر".

وقال: "هناك مستحقات للمدارس المجانية وغير المجانية منذ 5 سنوات نسعى مع وزارة المالية للافراج عن جزء منها. كذلك هناك مناهج جديدة نعمل على إطلاقها خلال عامين بمساعدة الاونيسكو والمكتب الثقافي البريطاني وستأخذ في الاعتبار الطلاب ذوي الحاجات والصعوبات التعلمية وستحاكي المستقبل".