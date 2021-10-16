ابراهيم حطيط: موقفي من البيطار ليس مفبركاً!

أكد المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ابراهيم حطيط، في حديث عبر "صوت لبنان"، ان "موقفي من المحقق العدلي طارق البيطار ليس مفبركاً او مركباً وانا تحدثت بصفتي الشخصية وليس باسم اهالي ضحايا المرفأ، ولا احد طلب مني ان اقول ما قلته بل صدر مني عن قناعة".وكان قد انتشر امس فيديو لحطيط اعتبره بعض أهالي ضحايا المرفأ انه من الممكن ان يكون قد صوّر تحت التهديد.