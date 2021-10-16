"دخان اسود كثيف يغطي سماء طرابلس".... ماذا حصل؟

اقدم مجهولون على اضرام النيران بإطارات قديمة،في محلة جسر ابو علي، امام منشرة خشب مهجورة تابعة لآل نشابة.وغطى الدخان الاسود سماء مدينة طرابلس بشكل كثيف بحسب مندوبة "لبنان24".



وقد سارعت فرق الاطفاء الى المكان، وعملت على مكافحة الحريق و السيطرة عليه.