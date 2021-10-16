في بيروت...سارق بطاريات كاميرات مراقبة في قبضة الامن

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"عند الساعة 16:00 من تاريخ 12-10-2021 وبعد عمليّات مراقبة ومتابعة لسيّارة من نوع "فيات فيورينو" يقودها شخص ثَبُت تورّطه في عملية سرقة بطاريات عائدة لكاميرات مراقبة من مناطق عدّة في بيروت، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت بالتنسيق، مع فصيلة طريق الشام، من توقيفه في محلّة بدارو، ويدعى:م. خ. (مواليد عام 1969، لبناني)بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بسرقة /42/ بطاريّة، بالاشتراك مع (أ. ب.) مجهول باقي الهويّة، وأنّهما كانا يقومان بوضع المسروقات في متجرٍ في محلّة شاتيلا يملكه شقيق الأخير ويدعى (ع. ب.)، ليقوما لاحقًا ببيعها إلى بائعي الخردة والحديد.بتفتيشه والسيّارة، عُثر بحوزته على مبلغ /2،700،000/ ل.ل. وبمداهمة المتجر المذكور من قِبل فصيلة بئر حسن، تبيّن أنّه مقفل، فقامت القوّة بفتحه وعُثر على /12/ بطارية مسروقة بداخله.أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّطين".