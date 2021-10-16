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لبنان
معاون أول يطلق النار على نفسه ويتوفى على الفور (صورة)
Lebanon 24
16-10-2021
|
05:07
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أقدم المعاون الأول ح.اح. في التدخل الخامس في كفردونين على إطلاق النار على نفسه مما أدى إلى وفاته على الفور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وحضرت الشرطة العسكرية وفتحت تحقيقًا بالموضوع.
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