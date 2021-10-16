معاون أول يطلق النار على نفسه ويتوفى على الفور (صورة)

أقدم المعاون الأول ح.اح. في التدخل الخامس في كفردونين على إطلاق النار على نفسه مما أدى إلى وفاته على الفور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وحضرت الشرطة العسكرية وفتحت تحقيقًا بالموضوع.