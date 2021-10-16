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لبنان
حميه بحث مع وفد البنك الدولي التقني مجموعة من الخطط والمشاريع
Lebanon 24
16-10-2021
|
05:30
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اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه مع وفد من البنك الدولي التقني برئاسة المهندس ابراهيم ديجاني، في حضور رئيس مجلس الادارة والمدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر ومستشاري الوزير.
وعرض حميه للخطط والمشاريع التي تم إعدادها في مراحل سابقة والتي لم تسلك مسارها نحو التنفيذ، وكان تأكيد منه على "الاهتمام البالغ الذي يوليه لقطاع النقل العام وحرصه على تفعيله وتطويره انما وفقا لتصور واضح ومتكامل يتضمن الحلول التي توفرها وسائل النقل العديدة والمتنوعة التي يمكن اعتمادها في لبنان من خطوط النقل السككي بما في ذلك المترو والترامواي الى الحافلات العادية وأنظمة النقل السريع الى وسائل النقل السلس عبر الدراجات الهوائية الى غيرها من الوسائل والتقنيات، بحيث يتم إدمجها ضمن بيئة حضرية تتناسب مع الواقع العمراني القائم والنمو السكاني الحاصل في المدن والبلدات اللبنانية، الامر الذي بات يستدعي وضع مخطط توجيهي متكامل لقطاع النقل العام يؤسس لمقاربة جديدة لكافة المشاريع المعنية بتفعيله وتطويره وفقا لمنهجية علمية صحيحة تكون قابلة للتنفيذ".
كذلك، عرض الوزير للواقع التنظيمي لقطاع النقل وللمهام الموكلة الى الادارات والمؤسسات التابعة للوزارة وللاشكالات التي تعترضها "الامر الذي يستدعي أيضا النظر بإعادة هيكلة القطاع وتعزيز قدراته وفقا لمتطلبات حسن إدارته وتنظيمه ولتحفيز الاستثمار فيه بغية تحقيق الغاية المنشودة منه لاسيما لجهة تلبية حاجة اللبنانيين وتحقيق آمالهم في الحصول على خدمة نقل لائقة وعصرية وبكلفة معقولة وبالتالي تخفيف الاعباء الكبيرة التي يتكبدونها نتيجة افتقار لبنان إلى منظومة متكاملة للنقل تؤمن الربط والتواصل بين مختلف المناطق والبلدات اللبنانية".
وأثنى فريق البنك الدولي على المقاربة الشاملة والمتكاملة التي عرضها الوزير للشؤون المتعلقة بقطاع النقل وأيده في المنهجية السليمة التي ينوي اعتمادها للنهوض فيه من الواقع القائم، مبديا رغبة البنك الدولي في توفير الدعم اللازم ضمن السياق الذي طرحه الوزير واستعداده لتسريع الاجراءات لتأمين الدعم المطلوب منه.
وتخلل الاجتماع عرض موجز للدعم الذي قدمة ويقدمه البنك الدولي للجهود التي تبذلها الدول المشابهة للبنان على صعيد قطاع النقل العام، لاسيما منها في العراق والاردن والتي يمكن البناء عليها والافادة من التجارب والخبرات والنتائج التي حققتها.
ومع هذا، فقد تمّ تداول مشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى ونظام النقل السريع على المحور الشمالي لمدينة بيروت الممول من البنك الدولي حيث قدم المهندس دجاني عرضا مفصلا حول المسار الذي سلكه المشروع والعقبات التي رافقته.
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