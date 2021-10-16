العبسي استنكر حوادث الطيونة: لتغليب لغة العقل وتثبيت أسس العيش المشترك

أسف بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، "لسقوط ضحايا وجرحى في الطيونة يوم الخميس الفائت"، متقدماً بالتعازي لعائلاتهم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

واستنكر العبسي "العودة إلى أجواء تعيد للذاكرة الحرب الأهلية وتتيح للعابثين بالأمن الفرصة لتأزيم الأمور"، مؤكداً "رفضه القاطع للتعدي على المواطنين وعلى الأملاك العامة والخاصة من أية جهة أتت".



وأشار العبسي الى ان "التجارب اثبتت هشاشة الوضع وحساسيته، ما يدعو الجميع الى تغليب لغة العقل والعمل على تثبيت الوفاق وأسس العيش المشترك لأنه من دونها لا بقاء لهذا البلد العزيز وفيه دمار لكل مكوناته من دون استثناء".

ومع هذا، فقد أكد على "مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها في استباق أي عمل يمس بالسلم الأهلي لكي لا تتكرر الحادثة وتعويض ذوي الضحايا وجميع المتضررين في هذه الظروف الصعبة".