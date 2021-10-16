ميقاتي خلال اجتماع قضائي: ملف الطيونة بعهدة الأجهزة الأمنية ولا نتدخل بالقضاء

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه.

وتم خلال الاجتماع البحث في ملف الاحداث الامنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، واحالة المتسببين بهذه الاحداث على القضاء المختص.