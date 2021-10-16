لبنان

مجلس القضاء الأعلى يجتمع بالبيطار الثلاثاء.. وهذا ما سيتم بحثه

Lebanon 24
16-10-2021 | 07:46
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أفادت معلومات وكالة "رويترز" أن مجلس القضاء الأعلى في لبنان سيجتمع بقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الثلاثاء للاستماع إلى رأيه حول مجرى التحقيقات. 
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مجلس القضاء الأعلى

طارق البيطار

البيطار

مرفأ بيروت

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