مجلس القضاء الأعلى يجتمع بالبيطار الثلاثاء.. وهذا ما سيتم بحثه

أفادت معلومات وكالة "رويترز" أن مجلس القضاء الأعلى في لبنان سيجتمع بقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الثلاثاء للاستماع إلى رأيه حول مجرى التحقيقات.