أطلق النار عليه وأصابه في عنقه!

وقع إشكال في محلة باب الرمل بالقرب من مسجد طينال في طرابلس بين المدعو "ح.ي" والمدعو "ع.ر.د" من جهة أخرى تطور لاحقاً إلى اطلاق نار من قبل الاخير باتجاه الأول مما أدى إلى إصابته بطلق ناري في عنقه نقل على إثرها المصاب إلى مستشفى النيني للعلاج فيما وصفت حالته لاحقاً بالمستقرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".