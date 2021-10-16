سأل رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي كيف تم إطلاق العام الدراسي من دون إقرار أي تحسينات على رواتب الأساتذة وأوضاعهم الاقتصادية، وعبّر عن خشيته من أن تنصاع الحكومة الى أوامر صندوق النقد الدولي بترشيد القطاع العام. وفي حديث لصوت كل لبنان قال إنه ينتظر موعداً من رئيس الحكومة لمناقشة وضع الأساتذة ومطالبهم.