لبنان

جباوي: كيف تم إطلاق العام الدراسي من دون إقرار أي تحسينات على رواتب الأساتذة؟

Lebanon 24
16-10-2021 | 08:02
A-
A+
Doc-P-875748-637699934984785621.jpg
Doc-P-875748-637699934984785621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سأل رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي كيف تم إطلاق العام الدراسي من دون إقرار أي تحسينات على رواتب الأساتذة وأوضاعهم الاقتصادية، وعبّر عن خشيته من أن تنصاع الحكومة الى أوامر صندوق النقد الدولي بترشيد القطاع العام. وفي حديث لصوت كل لبنان قال إنه ينتظر موعداً من رئيس الحكومة لمناقشة وضع الأساتذة ومطالبهم.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:42 | 2021-10-16
06:30 | 2021-10-16
11:06 | 2021-10-16
10:47 | 2021-10-16
10:27 | 2021-10-16
10:26 | 2021-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website