بري يتلقى المزيد من برقيات التعزية

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مزيداً من الإتصالات المعزية بالشهداء الذين سقطوا أمس الأول عند مستديرة الطيونة ومن المعزين الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة وعدد من النواب الحاليين والسابقين وفاعليات سياسية وحزبية وروحية.