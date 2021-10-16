لبنان

بري يتلقى المزيد من برقيات التعزية

Lebanon 24
16-10-2021 | 08:23
A-
A+
Doc-P-875758-637699947042219213.jpg
Doc-P-875758-637699947042219213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مزيداً من الإتصالات المعزية بالشهداء الذين سقطوا أمس الأول عند مستديرة الطيونة ومن المعزين الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة وعدد من النواب الحاليين والسابقين وفاعليات سياسية وحزبية وروحية.
مواضيع ذات صلة
يستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء في عين التينة نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا والوفد المرافق
lebanon 24
16/10/2021 18:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال عزاء والدة قيادي لطالبان.. هجوم بقنبلة في العاصمة الأفغانية
lebanon 24
16/10/2021 18:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بري قدم واجب العزاء لعائلة الإمام الصدر
lebanon 24
16/10/2021 18:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
16/10/2021 18:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24

نبيه بري

عزاء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:42 | 2021-10-16
06:30 | 2021-10-16
11:06 | 2021-10-16
10:47 | 2021-10-16
10:27 | 2021-10-16
10:26 | 2021-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website