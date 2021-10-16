"يكفي هروبًا ونزوحًا للبنانيين"...نحاس: مهمّة الرئيس ميقاتي إنقاذ لبنان من الجوع

أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس أن "هذه الحكومة هي الأمل الوحيد والأزمة حادّة جدًّا ومجلس القضاء الأعلى مضطرّ لتنقية الأجواء"، مشيرًا إلى أن "الدستور ليس وجهة نظر".وحذر نحاس، في حديث للـmtv، "من العودة إلى العام 1975 ويكفي هروبًا ونزوحًا للبنانيين"، مشددًا على أن "مهمّة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم إنقاذ لبنان من الجوع".وقال نحاس: "هناك ثلاثة أمور أساسية لصندوق النقد الدولي معالجة الموازنة والتفاوض مع الدائنين ومعالجة الفجوات المالية"، مشيرًا إلى أن ملف الموازنة "سيُحسَم خلال أسابيع قليلة".وأضاف: "أسعار السلع محسوبة اليوم على أساس سعر الدولار وما يهمّنا اليوم هو القدرة الشرائيّة للبنانيين ونحتاج إلى خطّة إقتصادية متكاملة".