الرصاصة اخترقت رأسه... وفاة مواطن في النبطية

أصيب اللبناني حسان بيطار برصاصة اخترقت رأسه في مدينة النبطية، وتم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة بحالٍ حرجة، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، من دون أن تُعرف أسباب إطلاق النار.وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وعملت على فتح تحقيق بالحادثة.