لبنان

انتشار مسلح لـ"الوطني الحر" في عكار...ماذا يحصل؟

Lebanon 24
16-10-2021 | 08:57
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر عددًا من المواطنين يحملون السلاح من دون معرفة المكان الذي التقطت بها الصورة وأسباب الانتشار المسلح. 

وأفاد مصدرٌ أمنيّ لـ"لبنان 24" أن الصورة هي أمام مكتب "التيار الوطني الحرّ" في بلدة منيارة - عكّار حيثُ يعمل ضُباط أمن المكتب بتنظيم مناصري التيار أمام المكتب، وذلك للانطلاق إلى بيروت احتفالًا بذكرى ١٣ تشرين.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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