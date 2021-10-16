لبنان

رئيس نقابات العمال: استعدوا للنزول إلى الساحات

Lebanon 24
16-10-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-875775-637699989682445245.jpg
Doc-P-875775-637699989682445245.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان - FENASOL النقابي كاسترو عبدالله، في بيان اليوم لمناسبة "العام الثاني لانتفاضة 17 تشرين"، "التزام مواصلة النضال مع كل القوى الديموقراطية والنقابية والعمالية وسائر أبناء شعبنا الذي أصبح يعيش على قيد الموت في وطننا". وحيا "أرواح الشهداء وعائلاتهم والجرحى الذين سقطوا في ساحات الانتفاضة على مدى عامين".

وقال: "سنتان على انتفاضة 17 تشرين المجيدة والأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية من سيىء الى أسو"، مشيرًا إلى أن " ربطة خبز الفقراء 7000 ليرة، تنكة البنزين 250 الف ليرة، تنكة المازوت 200 الف ليرة، قارورة الغاز 220 الف ليرة، بدل النقل بالسرفيس 20 ألف ليرة، اشتراك الكهرباء خمسة أمبير مليون و200 الف ليرة شهريًّا، والسلع الغذائية الأساسية طالها التضخم هذا العام ليصل الى 600 في المئة. الدواء حدث ولا حرج لمن استطاع إليه سبيلا في السوق السوداء وبعشرات أضعاف سعره عن العام الماضي في الصيدليات. الوحيد الباقي والمتبقى لنا وما عملت الحكومة على تثبيته هو الحد الادنى للأجور الذي ما زال 675000 ليرة شهريًّا وعلى سعر صرف الدولار 1500 ليرة".

وجدد الدعوة إلى "عصيان مدني والاستعداد للنزول الى ساحات انتفاضة 17 تشرين المجيدة مع كل القوى صاحبة التغيير الديموقراطي الحقيقي وكل الاتحادات والنقابات الديموقراطية المستقلة وجمعيات المجتمع المدني الصادقة بتحركاتها ووقوفها بجانب شعبنا، من أجل إسقاط هذا النظام الطائفي العفن الذي ما زال عصيًّا على السقوط، ولن يسقط إلا إذا تملك شعبنا الوعي الحقيقي لمصالحه ومستقبله في وطن بات وطن الموت والذل والاستجداء من الدول لاستمرار الحياة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2021-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:55 | 2021-10-16
12:47 | 2021-10-16
12:37 | 2021-10-16
11:35 | 2021-10-16
11:29 | 2021-10-16
11:24 | 2021-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website