خلف للمحامين: للابتعاد عن لغة الكراهية والنعرات الطائفية

وجه نقيب المحامين ملحم خلف تعميمًا إلى المحامين، جاء فيه: "زميلاتي وزملائي المحامين، إن الوطن يمر بمرحلة بالغة الخطورة، والمسؤولية الملقاة على المحامين جمة. وفي هذا السياق، يترتب، على كل فرد منكم، موجبان على الأقل: الموجب الأول، هو الإبقاء على المستوى الراقي في لغة التخاطب والابتعاد عن لغة الكراهية وعدم الانجرار إلى إثارة النعرات الطائفية؛ والموجب الثاني، هو المبادرة، بحكمتكم، الى التخفيف من الاحتقانات الواقعة في محيط كل واحد منكم، تحصينا للسلم الأهلي وحماية له وتمسكا بالعيش معا. إن الظروف الحاضرة مهددة بالانزلاق نحو الأسوأ والوقوع في المكروه في أي لحظة؛ ولا يمكن لأي محام إلا أن يكون على قدر الرسالة التي يحملها. وإني على ثقة بأنكم متنبهون لهذا الدور".