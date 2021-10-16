لبنان

مولوي عرض مع زواره الأوضاع العامة وشؤونًا إدارية وخدماتية

Lebanon 24
16-10-2021 | 10:05
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه قبل ظهر اليوم، متروبوليت صيدا وتوابعها للطائفة المارونية المطران مارون عمار يرافقه رئيس بلدية لبعا فادي رومانوس، وتم البحث في الاوضاع العامة وفي شؤون تتعلق بقرى شرق صيدا.

وبحث مولوي مع رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني الذي زاره على رأس وفد من المجلس، شؤونًا إدارية وخدماتية تتعلق بمدينة بيروت. واستمع وزير الداخلية الى الصعوبات التي تعاني منها البلدية على المستويات كافة نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والإنمائية.

كما التقى النائب مصطفى الحسين وبحث معه في شؤون تتعلق بمنطقة عكار. واستمع من وفد من متطوعي الدفاع المدني الى مطالبهم، مؤكدًا السعي لتحقيقها، ومشيدا بدورهم الوطني في عمليات الانقاذ في الظروف الصعبة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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