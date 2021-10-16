لبنان

سعد في ذكرى 17 تشرين: على قوى التغيير توحيد قواها واطلاق برنامجها النضالي الموحد

Lebanon 24
16-10-2021 | 10:27
A-
A+
Doc-P-875789-637700021830775156.jpg
Doc-P-875789-637700021830775156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد على "تويتر":
"في ذكرى مرور عامين على انطلاق انتفاضة 17 تشرين، نؤكد أن أهداف الانتفاضة لا تزال في نفوس اللبنانيين، كما لا تزال هي الطريق نحو إنقاذ لبنان من الانهيار ومن العودة إلى الاقتتال الأهلي.
‏على قوى التغيير الديمقراطي جمع شتاتها، وتوحيد قواها، وإطلاق برنامجها النضالي الموحد الهادف إلى كسر شوكة المنظومة المسيطرة على السلطة وصولًا إلى إسقاطها وتخليص لبنان من طغيانها وجرائمها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2021-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:55 | 2021-10-16
12:47 | 2021-10-16
12:37 | 2021-10-16
11:35 | 2021-10-16
11:29 | 2021-10-16
11:24 | 2021-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website