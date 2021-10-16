سعد في ذكرى 17 تشرين: على قوى التغيير توحيد قواها واطلاق برنامجها النضالي الموحد

غرد الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد على "تويتر":"في ذكرى مرور عامين على انطلاق انتفاضة 17 تشرين، نؤكد أن أهداف الانتفاضة لا تزال في نفوس اللبنانيين، كما لا تزال هي الطريق نحو إنقاذ لبنان من الانهيار ومن العودة إلى الاقتتال الأهلي.‏على قوى التغيير الديمقراطي جمع شتاتها، وتوحيد قواها، وإطلاق برنامجها النضالي الموحد الهادف إلى كسر شوكة المنظومة المسيطرة على السلطة وصولًا إلى إسقاطها وتخليص لبنان من طغيانها وجرائمها".