6 جرحى بحادث مروّع على أوتوستراد الزهراني

وقع حادث سير عند أوتوستراد صيدا الزهراني في منطقة الغازية، وأدى الحادث إلى وقوع 6 جرحى.

وفي التفاصيل، فقد اصطدم رانج من نوع رينو في القاطع الحديدي على يمين الطريق، ومن ثم فقد السائق السيطرة عليه، ما أدى إلى انقلابه.

وأدى الحادث إلى وقوع 6 جرحى، هم: مروان م. (11 عاماً)، فواز م. (54 عاماً)، محمود ع. (33 عاماً)، راما.م (20 عاماً)، احمد م. (8 سنوات)، وسمية .ن(42 عاماً).



وهرعت فرق الاسعاف الى مكان الحادث، وعمل الصليب الاحمر واسعاف الرسالة على نقل 4 جرحى الى مستشفى الراعي في صيدا، فيما نقل فوج الانقاذ الشعبي اصابتين الى مستشفى قصب في صيدا لتلقي العلاج.