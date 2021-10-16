مجموعة نسائية أمام منزل وزير العدل.. وهذا ما قاله عن تحقيقات المرفأ

نفّذت مجموعة "نون" النسائية وقفة أمام منزل وزير العدل هنري خوري للتأكيد على دور القضاء في قضية تحقيقات مرفأ بيروت.وأكد خوري للمعتصمات أنّ "القرار في شأن القاضي البيطار ليس عندي"، مخاطباً السيدات بالقول: "القاضي البيطار يقوم بواجباته، وما يتخذّ من خطوات يقع ضمن سلطته، ولست مطّلعاً على كل الملف".