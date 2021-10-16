معمل دير عمار سيخرج من الخدمة.. هل ستعود العتمة؟

وكانت معلومات لـ"لبنان 24" قد أشارت الى انه سيتم تعويض الانتاج من الجية ومن معمل الذوق.

افادت مصادر مطلعة لـ "الجديد" عن ان معمل دير عمار لانتاج الطاقه الكهربائية سيتوقف عن الانتاج والخروج عن الشبكة عند الساعه العاشرة من هذه الليلة بسبب فقدان مادة الغاز اويل من خزاناته، بحيث ستحرم لبنان اكثر ٢٢٥ مغاوات من الطاقة على الشبكه .