لبنان

معمل دير عمار سيخرج من الخدمة.. هل ستعود العتمة؟

Lebanon 24
16-10-2021 | 12:37
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افادت مصادر مطلعة لـ "الجديد" عن ان معمل دير عمار لانتاج الطاقه الكهربائية سيتوقف عن الانتاج والخروج عن الشبكة عند الساعه العاشرة من هذه الليلة بسبب فقدان مادة الغاز اويل من خزاناته، بحيث ستحرم لبنان اكثر ٢٢٥ مغاوات من الطاقة على الشبكه .
وكانت معلومات لـ"لبنان 24" قد أشارت الى انه سيتم تعويض الانتاج من الجية ومن معمل الذوق. 
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