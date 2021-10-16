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لبنان
6 وفيات بكورونا اليوم.. ماذا عن الاصابات؟
Lebanon 24
16-10-2021
|
13:56
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء السبت، عن تسجيل 6 حالات وفاة و574 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
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