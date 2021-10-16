إلى المواطنين.. هذا ما قالته مصادر "كهرباء لبنان" عن التغذية

أكّدت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" الأنباء التي تحدثت عن خروج معمل دير عمار مساء اليوم عن الخدمة، وذلك بعد نفاد مادة الغاز أويل منه.



وأشارت المصادر إلى أنّ "توقف المعمل سيتم تعويضه عبر الانتاج من معملي الذوق والجية"، وقالت: "خلال الساعات الماضية، جرى تشغيل مولد في الذوق وغداً سيجري تشغيل مولدين في الجية، وذلك بهدف وصل الكهرباء بالشبكة العامة".



وكشفت المصادر أنه "من المُنتظر أن تصل يوم 20 الشهر الجاري باخرة غازل أويل لمعملي دير عمار والزهراني، الأمر الذي سيعيد تشغيلهما وبالتالي سترتفع الطاقة المنتجة وسط استمرار تشغيل المعامل الأخرى".