بالجرم المشهود.. شاهدوا تُجار الدولار في لبنان (فيديو)

منذ بداية الأزمة المالية عام 2019، اعتادَ اللبنانيون يومياً على متابعة منصات الدولار من أجل رصد سعره المتقلّب والمتغير.

وكما بات معلوماً لدى الجميع، فإن سعر الدولار في لبنان تحكمه السوق الموازية (السوق السوداء)، فالتجار ضمن هذه السوق هم الذين يتحكمون بسعر العملة الخضراء وبالتالي يحدّدون قيمة العملة الوطنية.



وفي ظل هذه المشهدية، فإنّه حتى الآن لم يبرز أي تحرك جدي باتجاه هؤلاء التّجار الذين يتلاعبون بسعر العملة علناً وعلى مرأى القوى الأمنيّة. وحتماً، فإن مجمل اللبنانيين يعرفون هؤلاء التجار، ومن لديه الدولار يتوجه إليهم لبيعه.



ومثل أي بائع سلع، يقف هؤلاء التجار غير المرخصين على الطرقات، ويحملون في أيديهم رزم الليرات والدولارات، وكأنها أوراق "لوتو" أو "يانصيب". ومن خلال هؤلاء الأشخاص تتم عمليات البيع والشراء أمام أعين الجميع.



"لبنان24" وثق بالفيديو لحظة قيام هؤلاء الأشخاص بتجارة الدولار والليرة، واستطاع رصدهم بـ"الجرم المشهود"، علّ القوى الأمنية والأجهزة الرقابية تمارس دورها في توقيفهم ووضعهم عند حدّهم.