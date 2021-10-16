لبنان

حراك المتعاقدين: رابطة الثانوي تتحمل رهن المتعاقدين والطلاب لما تريد من مطالب تعجيزية

Lebanon 24
16-10-2021 | 14:44
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 توجه "حراك المتعاقدين" على لسان منسقه حمزة منصور إلى وزير التربية "بطلب إنهاء العام الدراسي في المرحلة الثانوية لطالما هناك اصرار من رابطة الثانوي على رهن المتعاقدين والطلاب لما يريدون من مطالب تعجيزية في ظل حكومة جديدة هجينة وفي ظل انهيار تام للدولة وافلاس طال كل مؤسساتها".

وقال في بيان: "لتتحمل رابطة الثانوي هذا الاستحقاق أمام الله والضمير والتربية وطلاب لبنان ومستقبلهم... وأمام ظلم المتعاقدين برواتبهم. ولتأخذ وزارة التربية دورها في صرف رواتب لرابطة لا تقوم بوظيفتها.
 
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