لبنان

الـ"NBN" تهاجم رئيس "القوات": "قاتل يُجعجع بكلّ وقاحة"

Lebanon 24
16-10-2021 | 15:03
A-
A+
Doc-P-875839-637700187782379207.jpg
Doc-P-875839-637700187782379207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شنّت قناة الـ"NBN" هجوماً حاداً على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وذلك بعد كلامه يوم أمس عن أحداث الطيونة. 
 

ففي مقدمة نشرتها المسائية، وصفت القناة جعجع بأنه "قاتل"، معتبرة أنه "يجعجع بكل وقاحة سعياً لاستثمار ما حصل بالداخل وقبض ثمنه من الخارج". 
 

وقالت الـ"NBN" في مقدمتها: "بالأمس، تم دفن الشهداء، ولم يمت ولن يموت حق محاسبة المجرمين، وبالامس أيضاً أطل قديسٌ يُجعجع بكل وقاحة سعياً لاستثمار ما حصل بالداخل وقبض ثمنه من الخارج، ما أثار موجة استياء ورفض لروايته في الرأي العام اللبناني وهذا ما عكسته مواقع التواصل خصوصاً أن تاريخه يحكي عنه".
 

وأضافت: "أيها القاتل عن سابق تصور وتصميم هل تظن أن سيناريو تقديم نفسك كبطل والقول ان قتل الناس فضيلة ممكن ان يصدقه أحد. النجاة من حكم العدالة يحصل في الحكايات والافلام فقط اما في واقع الحال، فصك البراءة بعيد المنال مهما حاولت قلب الباطل الى حق ولبست ثوب القداسة فيداك ملطختان بالدم والتاريخ القريب يشهد وحاضر الطيونة شاهد واللبناني لم ينسَ ليتذكر".
 

وعلى صعيد قناة "المنار"، فإنّ الهجوم كان أعنف، حيث اعتبرت أن جعجع "مجرمٌ تطاول على دماء شهداء الغدر في الطيونة".
 

وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت "المنار": "مجرمٌ على الطيونة، متحدثٌ رسميٌ باسمِ قاضي التحقيقِ على المرفأ، وتسألونَ عن الحقيقةِ وتتحدثونَ عن الارتياب؟. هو الزمنُ الذي لن يعودَ الى الوراءِ واِن اشتبهَ البعضُ مَزهوّاً كمصاصي الدماءِ حينما اشتمُّوا رائحةَ الدمِ الذي غَدروهُ غِيلة. وعلى غُلوِّهِم فانَ مشكلتَهم انهم وامثالَهم ومشغِّليهم يُعيدونَ التجاربَ نفسَها وبالادواتِ ذاتِها ويتوقعونَ نتيجةً مختلفة.. فللمتخلفينَ وطنياً وسياسياً اُنظروا الى تاريخِكم، هل اَحسنتُم الحساباتِ يوماً؟ وهل رَبحتُم يوماً معركة؟".
 

وأضافت المقدمة: "مقتنصاً موقفَ اهلِ المقاومةِ من الثنائي الوطني المدافعِ عن السلمِ الاهلي والمطفئِ للفتنةِ ولو بدماءِ ابنائه، بنى رئيسُ حزبِ القوات سمير جعجع بطولاتٍ وهميةً وعَراضاتٍ سياسية، متطاولاً على دماءِ شهداءِ الغدرِ وعلى رئيسِ الجمهوريةِ ومتحدثاً باسمِ قاضي التحقيقِ الساقطِ باولِ طلقةِ قنصٍ من سفاحي القواتِ ومنبرِ رئيسِهم".
 

وتابعت: "ولكي لا تُخطئوا الحساباتِ مجدداً فانَ المقاومةَ لن تنجرَّ الى فتنةٍ مذهبيةٍ ولا الى حربٍ اهليةٍ لكنها لن تتركَ دماءَ شهدائِها تذهبُ هدراً والايامُ ستشهد. هذا ما أكدتهُ مواقفُ حزبِ الل وحركةِ امل بالامس، اما ما سيقولُه سيدُ المقاومةِ سماحةُ السيد حسن نصرالله عندَ الثامنةِ والنصفِ من مساءِ الاثنينِ المقبل، فسيكونُ فصلَ الخطاب".
 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2021-10-16
16:39 | 2021-10-16
15:44 | 2021-10-16
15:28 | 2021-10-16
15:19 | 2021-10-16
15:06 | 2021-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website